Москва, , 10:40 — REGNUM Депутат Госдумы Михаил Шеремет («Единая Россия») назвал варварством намерение властей Украины достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать максимально невозможной подачу воды в Крым.

«Киевские власти продолжают свою варварскую и человеконенавистническую политику по отношению к крымчанам, — цитируют Шеремета РИА Новости. — Их (властей Украины) планы навредить Крыму любой ценой — безнадежная трата времени».

По словам депутата Госдумы, в России уже разработана и реализовывается дорожная карта для обеспечения жителей Крыма надёжным водоснабжением и снятия проблем с дефицитом воды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее так называемый представитель Крыма в Киеве Антон Кориневич заявил, что полуострову необходимо создать такие условия, при которых он не получит ни капли воды до «деоккупации», и что для этой цели нужно построить дамбу на Северо-Крымском канале.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума почти 96,6% проголосовавших высказались за вхождение Крыма в состав России.

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