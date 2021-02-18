Барнаул, , 10:36 — REGNUM Отрадно, что президент России Владимир Путин готов обсудить инициативу введения продовольственных сертификатов. Об этом разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов.

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"Считаю, что это нужно сделать как можно скорее — ведь помощь людям нужна «здесь и сейчас». Главное, чтобы федералы не попытались закрепить это полномочие за региональными властями без соответствующего финансового обеспечения», — отметил алтайский депутат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ввести продовольственные сертификаты лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями парламентских фракций. По мнению главы государства, сейчас этот вопрос не так актуален, как в разгар пандемии, но «подумать над этим можно».

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Аналогичную идею ранее обнародовал и Александр Молотов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM содержание нового антикризисного пакета, он, в частности, отметил: «Следующим шагом правительства должно быть возобновление мер поддержки населения — прямые выплаты семьям с детьми, выплаты малоимущим (или введение для них продуктовых карточек)».

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