Пермь, , 10:26 — REGNUM 2021 года Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров 19 и 20 февраля посетит с рабочей поездкой Пермский край, сообщает пресс-служба полпреда президента в ПФО.

На 19 февраля запланирована встреча с губернатором Дмитрием Махониным в Перми. В столице региона Комаров проведет совещание по социально-экономическому развитию Прикамья в условиях распространения коронавирусной инфекции и реализации проекта по наполнению необходимыми сведениями Единого государственного реестра недвижимости.

Вечером Игорь Комаров посетит баскетбольный матч между сборными мужских команд России и Северной Македонии, проходящий в рамках квалификационных игр Евробаскета-2022.

На 20 февраля запланирована поездка в Березники, где полпред президента проинспектирует объекты жилого комплекса «Любимов» и проведет совещание о переселении граждан из аварийного жилья.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми откроется приуроченная к Евробаскету выставка «Монеты славы»