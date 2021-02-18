Вашингтон, , 10:23 — REGNUM В Государственном департамент США не стали комментировать заявление спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова о достигнутых договорённостях с Вашингтоном организовать совместные переговоры по Афганистану с участием США, Китая и России. Как заявил на брифинге 18 февраля руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс, никаких дополнительных сведений у Госдепа на этот счёт пока нет.

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«У меня нет дополнительных объявлений на этот счёт», — цитирует ТАСС Прайда.

Он добавил, что афганский вопрос будет обсуждаться на министерской встрече глав военных ведомств НАТО, однако «в данный момент объявить нечего».

Глава пресс-службе Госдепа подчеркнул, что США поддерживают переговоры, идущие между афганским правительством и талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2021 года министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Исламская Республика готова содействовать диалогу между афганским правительством и остальными сторонами в надежде, что с восстановлением мира в Афганистане прекратится предлог для оккупации этой страны.

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