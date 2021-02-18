Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Международный Договор по открытому небу, из которого Соединённые Штаты вышли по решению бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, является ценным. Такое мнение в ходе интернет-брифинга высказал начальник штаба Военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун.

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«У договора есть ценность — в возможности всех стран быть открытыми и транспарентными», — цитирует ТАСС Брауна.

Что касается возможности возвращения США в соглашения при новом президенте страны Джозефе Байдене, никаких уточнений по этому вопросу генерал не дал. Также он не стал раскрывать детали дебатов, которые ведутся по этой теме в Вашингтоне.

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Браун заявил, что ждёт указаний новой администрации, когда она запросит его оценку и мнение относительно дальнейших шагов в отношении Договора по открытому небу.

Как сообщало ИА REGNUM, Договор по открытому небу был разработан при активном участии России и подписан в марте 1992 года в Хельсинки представителями 23 стран — членов ОБСЕ. Соглашение регламентирует открытый сбор информации странами-участницами о военной деятельности друг друга.

22 ноября 2020 года США прекратили свои обязательства в рамках ДОН, спустя ровно шесть месяцев со дня уведомления других участников о выходе из соглашения. В качестве главной причины для такого шага Вашингтон назвал якобы неоднократные нарушения договорённостей в рамках договора со стороны Москвы. После выхода США из ДОН его участниками остались 33 государства. Ранее о начале процедуры выхода из ДОН заявила Россия.

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