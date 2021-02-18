Джакарта, , 09:54 — REGNUM Комиссия по искоренению коррупции в Индонезии приступила к вакцинации сотрудников против COVID-19, сообщает CNN Indonesia.

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Планируется, что вакцинация продлится шесть дней, до 23 февраля 2021 года.

Власти Индонезии приступили ко второй фазе вакцинации против коронавируса. На этом этапе вакцину получат сотрудники государственной службы, включая преподавателей, религиозных деятелей, работников общественного транспорта, спортсменов и журналистов.

На втором этапе вакцинации власти Индонезии намерены привить от коронавируса 16,9 млн государственных служащих и 21,5 млн пожилых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 февраля 2021 года первую дозу вакцины от COVID-19 в Индонезии получили 1 149 939 медицинских работников.

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