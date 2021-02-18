Сеул, , 10:00 — REGNUM К 2030 году правительство Южной Кореи намерено сократить автомобильные выбросы парниковых газов на 24% и обеспечить поставку 7,85 млн экологически чистых автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

По данным источника, данный вопрос обсуждался 18 февраля на 122-м Координационном совещании по вопросам государственной политики, прошедшем под председательством премьер-министра страны Чон Сэ Гюна.

Известно, что на совещании обсуждался четвертый генеральный план развития индустрии «зеленых» автомобилей.

Отмечается, что в 2016 году в стране насчитывалось 240 тыс. экологически чистых автомобилей отечественных брендов, однако к 2020 году их число увеличилось до 820 тыс. автомобилей. Экспорт за аналогичный период вырос с 78 тыс. единиц до 280 тыс. единиц.

По состоянию на 2020 год Южная Корея заняла четвертое место в мире по объёму экспорта электромобилей и первое по поставкам водородных автомобилей.

Между тем на совещании было отмечено, что массовому распространению «зеленых» автомобилей по-прежнему препятствуют следующие факторы: недостаточно развитая инфраструктура зарядных станций, ограниченный пробег и высокая стоимость.