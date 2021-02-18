Минск, , 09:55 — REGNUM Проект протокола, вносящего изменения в соглашение с Россией о порядке формирования цен (тарифов) при поставке и транзите газа по территории Белоруссии, одобрил белорусский президент Александр Лукашенко. Соответствующий указ 18 февраля обнародован на правовом интернет-портале республики.

Согласно данному документу, правительство Белоруссии получило полномочия на проведение переговоров и подписание протокола.

«Уполномочить правительство Республики Беларусь на проведение переговоров по проекту протокола, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в тексте опубликованного указа.

Также указывается, что протокол будет временно применяться по истечении десяти дней с даты его подписания до вступления в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что благодаря новым соглашениям в 2020 году между Приморьем и Белоруссией товарооборот увеличился и составил $20,5 млн.