Тбилиси, , 09:48 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 18 февраля на брифинге заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

«Я принял решение уйти с занимаемой должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами являются самым большим риском для будущего экономического развития нашей страны и преодоления всех видов кризисов», — сказал Гахария.

Утром 18 февраля началось противостояние между правоохранителями и сторонниками лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии. Накануне Тбилисский суд вынес решение о его аресте, что вызвало возмущение среди представителей оппозиции. Когда сотрудники полиции прибыли к офису ЕНД, чтобы вручить Мелии решение суда, то толпа не пропустила представителей власти внутрь.

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