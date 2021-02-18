Тбилиси, , 09:40 — REGNUM В министерстве внутренних дел (МВД) Грузии призвали сторонников лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии не препятствовать его аресту. Обращение было обнародовано 18 февраля на сайте ведомства.

В МВД отметили, что 17 февраля Тбилисский городской суд вынес решение о замене Мелии меры пресечения в виде залога на арест. В ведомстве подчеркнули, что исполнение решения судебных органов обязательно для всех.

«Призываем как представителей политической партии, так и их сторонников выражать протест в мирной форме, воздерживаться от насильственных действий и не препятствовать представителям полиции в исполнении решения суда», — говорится в обращении МВД.

Утром 18 февраля сторонники Мелии, собравшиеся возле офиса партии ЕНД, не позволили сотрудникам полиции пройти внутрь и вручить лидеру партии решение суда об аресте.

Напомним, Мелия, обвиняемый в организации беспорядков в Тбилиси в июне 2019 года, ранее был выпущен под залог в размере 30 000 лари (более $9000) с условием ношения электронного браслета. 1 ноября 2020 года лидер ЕНД публично снял браслет в знак протеста. После этого суд пересмотрел условия его освобождения и увеличил залог на 10 000 лари (более $3000). Мелия отказался платить необходимую сумму.

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