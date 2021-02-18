18 февраля 2021, 09:39 — REGNUM Государственный переворот на Украине 2014 года стал трагедией, после которой страна утратила свой суверенитет. Об этом заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш 17 февраля в эфире телеканала NewsOne.
Бывший министр прокомментировала постановление Верховной рады, принятое в честь очередной годовщины переворота.
Напомним, ранее Верховная рада признала госпереворот ключевым моментом «строительства» Украины, а вину за дальнейшие события возложила на беглого экс-президента страны Виктора Януковича.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Янукович отреагировал на решение украинского парламента, заявив, что противники госпереворота до сих пор остаются на Украине «чужими в собственной стране».