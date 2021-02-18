, 09:39 — REGNUM Государственный переворот на Украине 2014 года стал трагедией, после которой страна утратила свой суверенитет. Об этом заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш 17 февраля в эфире телеканала NewsOne.

Бывший министр прокомментировала постановление Верховной рады, принятое в честь очередной годовщины переворота.

«Действительно, «майдан» стал той отправной точкой, после которой Украина потеряла территории, суверенитет, возможность влиять на внутреннюю и внешнюю политику… Безусловно это трагедия», — сказала Лукаш.

Напомним, ранее Верховная рада признала госпереворот ключевым моментом «строительства» Украины, а вину за дальнейшие события возложила на беглого экс-президента страны Виктора Януковича.

Читайте также: Рада признала «майдан» ключевым моментом «строительства» Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Янукович отреагировал на решение украинского парламента, заявив, что противники госпереворота до сих пор остаются на Украине «чужими в собственной стране».