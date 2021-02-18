Тбилиси, , 09:16 — REGNUM Сотрудники полиции утром 18 февраля прибыли к офису крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД), чтобы вручить лидеру ЕНД Нике Мелии решение суда о его аресте. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Суд вынес приговор, и мы прибыли на место вручить исполнительный лист Нике Мелии», — сказал журналистам один из правоохранителей.

Сообщается, что собравшаяся возле офиса партии толпа, не пропустила сотрудников полиции внутрь здания. Они не смогли передать решение суда.

Решение заменить для Мелии меру пресечения в виде залога на арест суд принял вечером 17 февраля. После этого в офисе ЕНД собрались его сторонники и представители других оппозиционных партий, чтобы не допустить задержания оппозиционного лидера.

Напомним, Мелия, обвиняемый в организации беспорядков в Тбилиси в июне 2019 года, ранее был выпущен под залог в размере 30 000 лари (более $9000) с условием ношения электронного браслета. 1 ноября 2020 года лидер ЕНД публично снял браслет в знак протеста. После этого суд пересмотрел условия его освобождения и увеличил залог на 10 000 лари (более $3000). Мелия отказался платить необходимую сумму.

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