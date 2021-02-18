Саратов, , 08:58 — REGNUM В правительстве Саратовской области назначен новый министр труда и социальной защиты. Соответствующее постановление подписал губернатор Валерий Радаев.

Министром труда стал Сергей Егоров. По мнению главы области, он зарекомендовал себя целеустремленным, ответственным управленцем. Несколько лет Егоров возглавлял Питерский район. Он хорошо знает сферу занятости, почти семь лет проработал председателем комитета по труду и социальному развитию города Саратова. Организаторские способности и компетентность Егорова послужат эффективному решению поставленных перед ведомством задач, уверен Радаев.

ИА REGNUM напоминает, в правительстве Саратовской области 15 февраля были отправлены в отставку три министра — глава минобразования Ирина Седова, глава минкультуры Татьяна Гаранина и руководитель минтруда и соцподдержки Сергей Наумов.

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