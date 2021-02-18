Абу-Даби, , 08:30 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров совершил рабочую поездку в ОАЭ. В рамках визита он встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайаном. У руководителя Чечни была важная миссия — он передал принцу устное послание президента РФ Владимира Путина.

Содержание послания касалось российской вакцины «Спутник V» и её возможных поставках в ОАЭ, сообщил Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В частности, речь шла о готовности России поставить вакцину после третьего этапа клинических испытаний в ОАЭ.

«Я передал устное послание президента РФ Владимира Путина. <…> Владимир Владимирович заметил, что Россия придает большое значение взаимодействию в борьбе с коронавирусом. Президент напомнил, что российская вакцина «Спутник V» недавно зарегистрирована в ОАЭ для применения в экстренных случаях и Россия готова наладить поставку препарата после третьей фазы клинических испытаний эмиратскими специалистами», — поделился содержанием беседы чеченский лидер.

По словам Кадырова, Путин также передал благодарность властям ОАЭ за помощь, оказанную северо-кавказским регионам в период борьбы с коронавирусом.

Напомним, для субъектов СКФО из ОАЭ были направлены несколько партий гуманитарных грузов, содержащих в том числе средства индивидуальной защиты.

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