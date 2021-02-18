Москва, , 08:30 — REGNUM Сапёры роты гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента обезвредили в районе посёлка Красный Базар Мартунинского района в Нагорном Карабахе около 400 взрывоопасных предметов. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Среди обнаруженных взрывоопасных «подарков» преобладали осколочно-фугасные артиллерийские снаряды калибра 122 мм и кумулятивные танковые боеприпасы.

Все найденные боеприпасы были вывезены и уничтожены на специально оборудованном в регионе полигоне Баллыджа. Взрывоопасные предметы, вывоз которых был невозможен из-за угрозы подрыва, уничтожались на месте при обеспечении всех необходимых мер безопасности.

«Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1419 га территории, 443 километра дорог, 1361 домостроение, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 24 453 взрывоопасных предмета», — отмечается в сообщении военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, к 13 февраля на 1358,3 га территории в Нагорном Карабахе специалистами Международного противоминного центра Минобороны России было найдено и обезврежено более 24,3 тыс. взрывоопасных предметов.

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