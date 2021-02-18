Вашингтон, , 08:33 — REGNUM В США предъявили обвинение в кибератаках на правительственные и финансовые учреждения, а также фармацевтические компании троим хакерам из КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальный сайт министерства юстиции США.

Согласно опубликованным данным, программисты Пак Чин Хёк, Чон Чхан Хёк и Ким Иль якобы совершили кибератаки на финансовые учреждения и компании, в результате которых было украдено более $1,3 млрд в денежных средствах и криптовалюте.

По мнению американских властей, обвиняемые связаны с генеральным разведывательным бюро КНДР.

По данным министерства юстиции, хакеры причастны к кибератакам на Sony Pictures в 2014 году, к созданию и распространению программы-вымогателя WannaCry в 2017 году, а также к взлому зарубежных финансовых учреждений и обналичиванию виртуальных средств.

Сообщается, что в отмывании средств северокорейцам якобы помогал некий гражданин США канадского происхождения, который признался в совершении преступления.

Ранее, представители южнокорейской разведки сообщали об атаке хакеров из КНДР на фармацевтические компании страны.

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Как сообщали зарубежные СМИ, в 2020 году северокорейские хакеры атаковали такие фармацевтические компании, как AstraZeneca и Celltrion.