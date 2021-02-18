Тбилиси, , 08:30 — REGNUM Лидеры ряда оппозиционных партий заявили о поддержке председателя партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии, которому в качестве меры пресечения был назначен арест. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», политики заявили в ночь с 17 на 18 февраля на экстренной пресс-конференции.

По данным журналистов, оппозиционные лидеры собрались в офисе ЕНД, где Мелия ждал окончания судебного заседания. Когда стало известно, что суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и вынес постановление об аресте, остальные заявили, что не позволят полиции задержать Мелию, а также призвали руководство правящей партии «Грузинская мечта» не прибегать к силовому захвату.

«Мы будем продолжать борьбу мирно, без насилия, но не всё от нас зависит, — сказал глава блока «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе. — Я надеюсь, что «Грузинская мечта» не добавит чрезмерного применения силы к этому беззаконию и не начнет физическую расправу над мирными людьми».

Остальные лидеры партий также заявили, что будут препятствовать аресту Мелии. В его поддержку выступили председатель партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, один из лидеров партии «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе, глава партии «Победоносная Грузия» Ираклий Окруашвили, лидер партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе и другие политики.

Сообщается, что возле офиса ЕНД собралось большое количество людей. Они провели там всю ночь в ожидании штурма. Со стороны правоохранительных органов попыток арестовать Мелию не было.

Напомним, Мелия, обвиняемый в организации беспорядков в Тбилиси в июне 2019 года, ранее был выпущен под залог в размере 30 000 лари (более $9000) с условием ношения электронного браслета. 1 ноября 2020 года лидер ЕНД публично снял браслет в знак протеста. После этого суд пересмотрел условия его освобождения и увеличил залог на 10 000 лари (более $3000). Мелия отказался платить необходимую сумму.

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