Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Бывший постоянный представитель США при НАТО Николас Бернс является главным кандидатом на пост посла США в Китае. Об этом 18 февраля сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По информации последних, администрация нового президента США Джо Байдена надеется на то, что главой американского посольства в КНР станет опытный дипломат, который подойдет и нынешнему американскому лидеру, и госсекретарю Энтони Блинкену. При этом, как указывает CNN, Николас Бернс в полной мере соответствует всем требованиям и потому его кандидатура рассматривается как основная.

Отметим, в 1995—1997 году Бернс был главой пресс-службы Госдепа в администрации президента Билла Клинтона, а затем в течение четырех лет — послом США в Греции. С 2001 по 2005 год был постпредом США при НАТО, а с 2005 по 2008 год — заместителем госсекретаря Кондолизы Райс по политическим вопросам.