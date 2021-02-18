Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Правительство США вместе с министерством морских дел и рыболовства Индонезии отмечают успех усилий по сохранению морской среды и устойчивого рыболовства, достигнутый в рамках программы агентства США по развитию устойчивых экосистем (USAID SEA), сообщает Sindonews.

Программа поддерживает создание 14 морских охраняемых территорий, охватывающих 1,6 миллиона гектаров, и способствует достижению цели правительства Индонезии по освоению 30 млн гектаров морских охраняемых территорий к 2030 году.

С момента своего запуска в 2016 году пятилетняя программа USAID SEA с финансированием в размере 448 млрд рупий ($31,9 млн) сотрудничает с министерством в целях содействия устойчивому рыболовству и охране морской среды в восточной Индонезии.

В своей реализации USAID SEA также помогает большему количеству рыбаков и прибрежных сообществ играть активную роль в защите морских ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди посетит Бруней, чтобы обсудить роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в содействии урегулированию конфликтов в Мьянме.

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