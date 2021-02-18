Тбилиси, , 08:09 — REGNUM Тбилисский городской суд 17 февраля принял решение заменить меру пресечения в виде залога на арест для лидера крупнейшей оппозиционной партии в Грузии «Единое национальное единство» (ЕНД) Ники Мелии. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

«Суд постановил удовлетворить ходатайство прокурора Ираклия Шотадзе об изменении меры пресечения с залога на заключение в отношении обвиняемого, — зачитала решение судья Нино Чахнашвили. — Исчисление срока содержания под стражей обвиняемого Ники Мелия должно начинаться с момента фактического задержания, а после ареста он должен быть помещен в соответствующее учреждение».

Сам Мелия на суде не присутствовал. Он с 16 февраля, после того, как парламент лишил его депутатской неприкосновенности, не выходит из офиса партии ЕНД. На суде присутствовали адвокаты Мелии. Они подавали ходатайства об отводе судьи и переносе срока судебного заседания, но им было отказано. Заседание продлилось до позднего вечера.

Напомним, Мелия, обвиняемый в организации беспорядков в Тбилиси в июне 2019 года, ранее был выпущен под залог в размере 30 000 лари (более $9000) с условием ношения электронного браслета. 1 ноября 2020 года лидер ЕНД публично снял браслет в знак протеста. После этого суд пересмотрел условия его освобождения и увеличил залог на 10 000 лари (более $3000). Мелия отказался платить необходимую сумму.

Читайте ранее в этом сюжете: Оснований для ареста лидера ЕНД в Грузии нет – адвокат