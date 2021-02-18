Хараре, , 07:54 — REGNUM Россия и Зимбабве успешно сотрудничают по ряду проектов в африканской республике, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для зимбабвийской газеты The Herald.

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Он напомнил, что в октябре 2020 года состоялась встреча российско-зимбабвийской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству.

Она «подтвердила готовность российских экономоператоров к совместной деятельности в таких областях, как добыча полезных ископаемых, энергетика, сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии», — отметил Лавров.

Глава МИД России написал, что в африканской республике реализуются флагманские проекты компаний «Ви Холдинг» и «Алроса», интерес к сотрудничеству проявляют ещё несколько российских компаний.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Зимбабве ведут переговоры с Россией, Китаем и Индией о поставках вакцины от COVID-19. Инициативу в этой сфере проявила также компания «Алроса», заявившая о готовности поставить десятки тысяч доз препарата «Спутник V» для вакцинации населения.

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