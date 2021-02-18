Куала-Лумпур, , 07:58 — REGNUM Суд высшей инстанции Малайзии 18 февраля отказался признать супругу бывшего премьер-министра Наджиба Разака Розму Мансур невиновной в вымогательствах и получении взяток. Об этом судья Мохамед Зайни Мазлан сообщил в ходе заседания.

«Подсудимая может начать процесс защиты», — объявил он о переходе к выступлениям адвокатов в защиту Мансур.

Мансур обвиняют в получении взяток на сумму около 187 млн ринггитов ($46,3 млн). По версии следствия, в 2016 году, когда Разак возглавлял правительство, его жена вымогала деньги у руководства Jepak Holdings. Взамен она обещала компании победу в конкурсе на поставку гибридных и дизельных энергоустановок для нескольких сотен школ в штате Саравак, на сумму 1,2 млрд ринггитов ($297,2 млн). К этому добавляется обвинение в получении взяток на сумму 6,5 млн ринггитов ($1,6 млн). В случае доказательства вины супруге экс-премьера грозит до 20 лет лишения свободы и штраф, равный пятикратной сумме ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, Розма Мансур предстала перед судом высшей инстанции в Куала-Лумпуре 3 февраля. Суд рассматривает уголовное дело о коррупции.

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