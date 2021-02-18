Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Отчитаться об ограничительных мерах, предпринятых Соединёнными Штатами в отношении проекта «Северный поток — 2», попросила у госсекретаря США Энтони Блинкена группа американских конгрессменов. Свой запрос они опубликовали на сайте комитета по иностранным делам палаты представителей.

Из документа следует, что санкции введены в соответствии с внутренним «Пояснительным законом о защите энергетической безопасности Европы» (Protecting Europe’s Energy Security Clarification Act, PEESCA).

«Мы просим Госдепартамент провести брифинг относительно усилий администрации по выполнению PEESCA», — говорится в запросе.

Письмо подписали республиканцы Майкл Маккол (от Техаса) и Адам Кинзингер (от Иллинойса), а также демократы Марси Каптур (от Огайо) и Рубен Гальего (от Аризоны).

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Американских законодателей интересуют, в частности, актуальный статус «Северного потока — 2» после публикаций о возобновлении укладки и положение компаний, которые прекратили сотрудничество по проекту. Кроме того, конгрессмены запросили информацию о дальнейших санкционных действиях администрации президента США Джо Байдена в отношении газопровода.

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