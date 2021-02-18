Канберра, , 07:16 — REGNUM Действия соцсети Facebook, в результате которых страницы австралийских СМИ оказались пустыми, не повлияют на намерения властей Австралии принять новый пакет законов, заявил главный казначей страны Джош Фрайденберг во время пресс-конференции.

«Сегодняшние события подтверждают огромную рыночную власть цифровых гигантов, они занимают очень большое место и в нашей экономике, и на медиаландшафте страны», — отметил он.

Фрайденберг добавил, что действия Facebook против австралийских СМИ не повлияют на намерения властей Австралии заставить платить цифровые компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее со страниц австралийских средств массовых информаций в соцсети Facebook пропали все записи. Также пустыми оказались страницы министерства здравоохранения Австралии и австралийского метеорологического агентства.

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