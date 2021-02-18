Хомс, Сирия, , 07:12 — REGNUM Подразделения вооружённых сил Сирии во взаимодействии с ВКС России уничтожили четверых террористов, которые, предположительно, охраняли склад группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Хомс. Об этом 18 февраля сообщил журналистам представитель группировки войск Вооруженных сил России в Сирии.

«В ходе операции были уничтожены четыре боевика на двух пикапах с крупнокалиберными пулеметами, которые были обнаружены в районе схрона и выполняли, судя по всему, функцию охранения», — сказал он.

На месте был обнаружен схрон оружия — десятки автоматов и ручных пулеметов, семь пулеметов крупного калибра, гранатомет с 28 гранатами, противотанковая установка, почти 40 кг взрывчатки и свыше 22 тыс. боеприпасов.

Военные полагают, что склад использовался для снабжения террористической группировки, которая участвует в боевых действиях в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор.

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