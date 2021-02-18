Москва, , 06:29 — REGNUM Граждане России уже устали от блогера Алексея Навального и от его неприличных деяний и высказываний, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»

«Этот суд по поводу клеветы на ветерана показал нам его тем, кем он является. Одно дело с суфлера текст, написанный американскими спецслужбами, другое дело вести себя в прямой дискуссии, тем более в суде… где человек мог бы продемонстрировать свой интеллект, свое образование… Стоит взрослы мужик сильно за 40 и обсуждает, кто облизывает пальцы, какие он будет солить огурцы, паясничает, хамит. Это просто быдло. Быдло к тому же продажное, которое работает на ЦРУ и другие спецслужбы» — заявила Симонян.

По ее словам, заявления адептов Навального, что нужно обладать мужеством, чтобы как их кумир вернуться в Россию, где его ждет судебное преследование, не выдерживают никакой критики. По ее мнению, это «мужество» сродни «мужеству» прославившегося на всю страну активиста Павленского, который прибил к брусчатке Красной площади свои интимные места.