Москва, 18 февраля 2021, 06:29 — REGNUM Граждане России уже устали от блогера Алексея Навального и от его неприличных деяний и высказываний, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»
По ее словам, заявления адептов Навального, что нужно обладать мужеством, чтобы как их кумир вернуться в Россию, где его ждет судебное преследование, не выдерживают никакой критики. По ее мнению, это «мужество» сродни «мужеству» прославившегося на всю страну активиста Павленского, который прибил к брусчатке Красной площади свои интимные места.