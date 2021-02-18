Вашингтон, , 06:31 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп пока не определился, будет ли он участвовать в следующих президентских выборах. Об этом он заявил 17 февраля в интервью телеканалу Newsmax TV.

«Я бы пока не стал говорить, но у нас есть огромная поддержка», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

По его словам, число поддерживающих его сторонников в настоящее время даже превысило то, которым он располагал до президентских выборов 2020 года, окончившихся поражением.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший американский президент Дональд Трамп обвинил лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла (от штата Кентукки) в отсутствии политической воли и интуиции, что привело к потере республиканцами большинства в Сенате.

Читайте также: Большинство граждан США за возвращение Трампа в Twitter и другие соцсети

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп раскритиковал лидера республиканцев в Сенате США