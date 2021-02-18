Вашингтон, , 05:21 — REGNUM Президент США Джо Байден отменил свою поездку в штат Мичиган из-за ухудшения погодных условий, передает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Источник утверждает, что американский лидер планировал посетить завод фармацевтической корпорации Pfizer по производству антикоронавирусных вакцин. Однако из-за ухудшения погоды и грядущего снегопада глава Белого дома отложил свою поездку.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля в более чем 20 городах США зафиксирована рекордно низкая температура воздуха. Наиболее сильные морозы начались в штате Небраска.