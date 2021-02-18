Петропавловск-Камчатский, , 05:30 — REGNUM На Камчатке под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова начался второй этап оперативного сбора руководящего состава ВМФ. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В работе оперативного сбора, которая в настоящее время проходит в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, принимают участие командующие Тихоокеанским, Северным, Черноморским флотами и Каспийской флотилией. А также адмиралы и офицеры Главного командования ВМФ, должностные лица органов военного управления, объединений и соединений ВМФ, руководство Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», руководители организаций и предприятий ОПК, ветераны ВМФ.

«В ходе работы по плану сбора его участники проводят ряд контрольных и показных занятий по тематике, касающейся оперативного искусства и повышения качественных параметров подготовки сил ВМФ, применения сил флота для исключения любых угроз безопасности с морских и океанских направлений», — говорится в сообщении.

В ходе оперативного сбора, который продлится с 16 по 20 февраля, его участники также посетят Черноморский флот и Каспийскую флотилию.

Напомним, что начальным мероприятием сбора во Владивостоке стала военно-историческая конференция «Советский Военно-Морской Флот в начальный период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов», посвящённая 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, на главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова прошёл первый этап оперативного сбора руководящего состава ВМФ.

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