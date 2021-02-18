Канберра, 18 февраля 2021, 05:17 — REGNUM Американская соцсеть Facebook заблокировала средства массовой информации Австралии из-за споров с австралийскими властями, сообщает агентство Reuters.
В частности, страницы государственных телерадиовещательных компаний Австралии и информационных агентств оказались пустыми. Также заблокированы оказались страницы австралийского минздрава и государственного метеорологического агентства.
Предполагается, что Facebook начал кампанию против австралийских СМИ после того, как власти Австралии заявили о намерениях принять закон в отношении крупных IT-корпораций. Согласно закону, эти компании должны заключать договора с австралийскими СМИ на использование их контента.