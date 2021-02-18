Атлантик-Сити, США, , 05:12 — REGNUM Небоскрёб в 39-этажей, расположенный на берегу Атлантик-Сити в штате Нью-Джерси (США), снесли в результате контролируемого взрыва, записав его на видео. Кадры с места событий опубликовал портал NJ.com.

Здание принадлежало компании Trump Entertainment Resorts, основанной бывшим президентом США Дональдом Трампом, и реформированной ещё до того, как он занял высший руководящий пост в стране.

Небоскрёб открылся в 1984 году. В нём располагался отель Trump Plaza и казино, ставшее десятым в городе. Однако в 2014 году здание закрыли, и к 2020 году оно начало разрушаться, поэтому мэр Атлантик-Сити Марти Смолл поставил перед своей администрацией задачу снести здание.

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