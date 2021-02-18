Рим, , 04:59 — REGNUM Сенат (верхняя палата) парламента Италии абсолютным большинством голосов высказал доверие новому правительству, возглавляемому бывшим председателем Европейского центрального банка Марио Драги. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба Сената.

За доверие новому кабинету министров, в состав которого вошли технократы и представители различных политических партий, проголосовали 262 сенатора, при 40 против и двух воздержавшихся.

Перед голосованием в Сенате, которое является обязательной формальностью перед окончательным утверждением правительства в нижней палате, Драги выступил с программной речью о приоритетных направлениях деятельности своего кабинета. В качестве приоритетных он назвал противодействие пандемии, восстановление пострадавшей от неё экономики, технологическое развитие, образование, экологическую трансформацию и зелёную экономику. Драги также подчеркнул приверженность европейскому и трансатлантическому альянсам.

Нижняя палата парламента Италии проведёт голосование по вопросу о доверии новому правительству 18 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень доверия к новому правительству Италии под руководством Марио Драги накануне его официального утверждения в парламенте составляет 63%.

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