Симферополь, , 04:39 — REGNUM Намерение Киева построить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы заблокировать подачу воды в Крым, звучит как очередная глупость, заявил 18 февраля вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

«Пора прекратить все эти глупые заявления о воде, поставки которой Украина давно перекрыла и теперь еще хочет впустую потратить средства, чтобы самой себе гарантировать это», — цитирует РИА Новости собеседника.

Бобков добавил, что проблемы с водоснабжением подтолкнули крымчан к поиску альтернативных способов получения воды, поэтому сегодня они рассчитывают исключительно на свои силы.

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Ранее так называемый представитель Крыма в Киеве Антон Кориневич заявил, что полуострову необходимо создать такие условия, при которых он не получит ни капли воды до «оккупации», и что для этой цели нужно построить дамбу на Северо-Крымском канале.

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