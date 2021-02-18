Париж, , 02:58 — REGNUM Экс-президент Франции Николя Саркози заинтересован в появлении российской вакцины «Спутник V» на французском рынке. Об этом 17 февраля сообщает L’Express.

«Вы понимаете, что мы отказываем людям во второй инъекции? Когда вакцина «Спутник V» выйдет на рынок? Сегодня днем мы должны её подписать», — сказал Николя Саркози, который в последние недели регулярно критикует стратегию правительства.

По состоянию на 17 февраля во Франции 3 329 461 человек получил как минимум одну дозу инфекции, 923 289 были вакцинированы полностью.