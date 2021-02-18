Москва, , 02:41 — REGNUM Благодарность за поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Парагвай выразил президенту России Владимиру Путину парагвайский лидер Марио Абдо Бенитес. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба Кремля.

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Главы государств провели телефонные переговоры, посвященные сотрудничеству в борьбе с пандемией коронавируса и ряду других вопросов. Разговор состоялся по инициативе парагвайской стороны.

Стороны договорились продолжать развитие двусторонних отношений в различных областях, включая торгово-экономический сектор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Парагвая Хулио Массолени заявил, что первая партия вакцины «Спутник V» поступит в республику 18 февраля.

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