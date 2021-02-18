Вашингтон, , 02:41 — REGNUM Соединенные Штаты продолжат размещать свои стратегические бомбардировщики B-1 на территории Норвегии, заявил глава штаба ВВС США Чарльз Браун в ходе брифинга.

«Можете ожидать, что мы будем направлять свои бомбардировщики в любую точку и в любое время», — заявил он.

При этом Браун не стал однозначно утверждать, что США продолжат дислоцировать самолеты в Норвегии, однако не исключил такой вероятности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калининградской области начались учения истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота. В ходе маневров пилоты отработают уничтожение стратегических бомбардировщиков вероятного противника и выпущенных ими крылатых ракет.