Вена, , 01:24 — REGNUM Расследование по делу о произошедшем 2 ноября теракте в Вене в отношении трех сотрудников Венского управления контрразведки начала прокуратура Австрии. Об этом 17 февраля сообщило издание Kurier со ссылкой на свои источники.

Их подозревают в бездействии и злоупотреблении полномочиями. Эти обвинения предъявлены экс-начальнику Венского регионального управления по защите конституции и борьбе с терроризмом Эриху Цветтлеру и двоим его подчиненным.

Комиссия, изучавшая обстоятельства теракта, выяснила следующие нарушения в действиях контрразведчиков: неправильная оценка угрозы, которую представлял экстремист, недостаточный обмен информацией с другими ведомствами, а также ряд других организационных проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате теракта в Вене 2 ноября 2020 года погибли пять человек и еще 23 пострадали. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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