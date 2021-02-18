Минск, , 00:57 — REGNUM Правительство Белоруссии вынесло на общественное обсуждение проект своего постановления «О реализации указа президента Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 496 «О прослеживаемости товаров». Национальный правовой Интернет-портал 17 октября опубликовал текст документа.

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Совмин сослался на президентский указ № 496 от 29 декабря 2020 г. «О прослеживаемости товаров». Министерство по налогам и сборам республики выступило инициатором общественного обсуждения.

Особую озабоченность авторов документа вызвал импорт из России холодильников и морозильников. Со ссылкой на Белстат отмечено, что в 2020 году белорусская розничная торговля продала 113 тыс штук холодильников и морозильников импортного производства. Из импортированных в январе — ноябре прошлого года 155,1 тыс холодильников и морозильников 120,8 тыс штук (77,9%) было ввезено из Российской Федерации.

Чиновники признали: «Определить точные данные об увеличении доходов республиканского бюджета от включения в перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости, холодильников и морозильников, не представляется возможным в связи с отсутствием статистических данных в отношении оборота товаров на уровне десяти знаков единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза».

По мнению авторов постановления, в целом следует усилить «прослеживаемость» ввоза таких товаров, как: «холодильники и морозильники бытовые; оборудование холодильное и морозильное; автопогрузчики; бульдозеры; грейдеры; машины трамбовочные; погрузчики; экскаваторы; машины стиральные; мониторы и проекторы; приемники телевизионные; схемы электронные интегральные; коляски детские; мебель металлическую для офисов; мебель деревянную для предприятий торговли».

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