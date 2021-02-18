Иерусалим, , 00:38 — REGNUM Президент США Джо Байден провел долгий телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба главы израильского правительства.

«Разговор был очень дружелюбный, теплый и длился около часа», — отметили в пресс-службе.

В ходе переговоров Байден и Нетаньяху договорились и в дальнейшем укреплять тесные связи между Израилем и США. Детали разговора не сообщались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Белого дома заявила, что президент США Джо Байден начнет очно встречаться с главами государств через два месяца. Пока неизвестно, с кем из иностранных коллег намерен встретиться новый американский президент.

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