Сараево, , 00:48 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 17 февраля провёл переговоры с немецким депутатом и кандидатом на пост верховного представителя по Боснии и Герцеговине Кристианом Шмидтом. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Пленкович в своём профиле в социальной сети написал, что темой встречи стала «ситуация в Юго-Восточной Европе и поддержка европейских реформ в Боснии и Герцеговине».

Напомним, что немецкий политик Кристиан Шмидт официально является кандидатом от Германии на пост нового верховного представителя ООН в Боснии и Герцеговине. Но его назначение на этот пост должен ещё рассмотреть Совет по соблюдению мирного соглашения в Боснии и Герцеговине. Нынешний верховный представитель Валентин Инцко заявил, что пока не готовиться покидать свой пост.