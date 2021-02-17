Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Виновники ракетной атаки на военный аэродром в городе Эрбиль (Ирак), где находится американская военная база, понесут наказание, когда станет ясно, кто они, сообщил 17 февраля глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Прайс «Конечно, мы не собираемся заранее анонсировать наш ответ, но справедливо будет сказать, что любую стоящую за этим нападением группу ждут последствия».

Американский дипломат добавил, что возмездие будет совершено в координации с Ираком, который «является партнёром» Штатов по антитеррористической коалиции.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 февраля, в Белом доме заявили, что Вашингтон оставляет за собой право ответа виновникам в гибели американского военного в Ираке, которая произошла вечером 15 февраля в результате ракетного обстрела.

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