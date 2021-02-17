Вашингтон, 17 февраля 2021, 23:55 — REGNUM Виновники ракетной атаки на военный аэродром в городе Эрбиль (Ирак), где находится американская военная база, понесут наказание, когда станет ясно, кто они, сообщил 17 февраля глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Американский дипломат добавил, что возмездие будет совершено в координации с Ираком, который «является партнёром» Штатов по антитеррористической коалиции.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 февраля, в Белом доме заявили, что Вашингтон оставляет за собой право ответа виновникам в гибели американского военного в Ираке, которая произошла вечером 15 февраля в результате ракетного обстрела.
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