Тегеран, , 09:02 — REGNUM 17 февраля президент Ирана призвал европейские страны предпринять практические шаги для сохранения СВПД и выполнения своих обязательств по ядерной сделке. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хасан Рухани сделал это заявление в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«СВПД, как документ, одобренный Советом Безопасности ООН и продукт напряженных усилий Ирана и шести других стран, имеет четкие рамки и не может быть изменен», — отметил иранский президент.

Он подчеркнул, что единственным способом спасти ядерную сделку является возвращение США к СВПД и снятие незаконных санкций с Исламской Республики Иран.

Заявив, что правительство обязано сократить обязательства Ирана по сделке на основе закона, одобренного парламентом, Рухани сообщил: «Если санкции будут сняты, мы в полной мере выполним наши обязательства по СВПД».

Говоря о значении стабильности в регионе, президент отметил: «Обеспечение мира и безопасности и искоренение терроризма будут возможны только при конструктивном сотрудничестве всех стран региона».