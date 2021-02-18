Тегеран, , 09:05 — REGNUM 17 февраля глава отдела по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что Исламская Республика выдала разрешение на экстренное использование трех вакцин от COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Джаханпур отметил, что лицензии на экстренное использование вакцины Bharat Biotech из Индии, российской вакцины R-pharm, а также вакцины AstraZeneca Oxford южнокорейской компании SKBio были выданы Управлением по контролю за продуктами и лекарствами Ирана.

«Спутник-V» являлся единственной вакциной, которая была разрешена в Иране до того, как были выданы разрешения на эти три вакцины. Исламская Республика подписала соглашение с российским научно-исследовательским институтом имени Гамалеи об импорте двух миллионов вакцин.

Министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана объявило, что 1,3 миллиона иранцев получат прививки от коронавирусной инфекции до 20 марта. Медицинские работники, включая персонал отделений интенсивной терапии, входят в первую группу лиц, получающих вакцину от COVID-19 в Иране.