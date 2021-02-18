Тегеран, , 08:52 — REGNUM 17 февраля председатель комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Моджтаба Зоннур и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявили о наличии большого потенциала для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Как сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики, стороны подчеркнули важность развития двусторонних отношений в различных областях.

Коснувшись новых условий, созданных в регионе после недавнего кризиса в Нагорном Карабахе и освобождения оккупированных территорий Азербайджанской Республики, а также в свете появления новых возможностей для сотрудничества между двумя странами, обе стороны подчеркнули важность реализации совместных экономических планов.

Представители обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ранее Зоннур обсудил пути расширения парламентских связей с первым вице-спикером азербайджанского парламента Зияфатом Аскеровым.

Он подчеркнул необходимость принятия совместных усилий по развитию международных транспортных коридоров, а также выразил готовность Ирана расширять сотрудничество с Азербайджанской Республикой в различных областях.