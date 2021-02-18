Тегеран, , 08:57 — REGNUM 17 февраля официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ахмед бен Салем Аль-Манзари заявил, что международный институт поможет Ирану поделиться своим опытом борьбы с COVID-19 со странами мира. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Восточному Средиземноморью Ахмад аль-Манзари сделал это заявление на встрече с министром здравоохранения и медицинского образования Ирана Саидом Намаки, отметив, что иранский медицинский персонал преуспел в борьбе с пандемией.

Он также подчеркнул, что Иран проводит научные исследования в данном направлении, тем самым выражая твёрдую волю произвести собственную вакцину от COVID-19.

Напомним, что ранее в Иране была представлена вакцина отечественного производства против коронавирусной инфекции, получившая название COV-Pars. Продукт, разработанный научно-исследовательским институтом вакцины и сыворотки Razi, представляет собой ингаляционную вакцину.