Тегеран, , 09:18 — REGNUM 17 февраля иранская и турецкая делегации в Москве обсудили принятие усилий по продвижению мирного процесса в Сирии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранская дипломатическая делегация во главе с Али-Асгаром Хаджи, старшим помощником министра иностранных дел Ирана, находится в российском курортном городе Сочи для участия в экспертной встрече стран в контексте мирных переговоров по Сирии.

В экспертной встрече в Сочи принимают участие представители Ирана, России, Турции, ООН, сирийского правительства и оппозиционных группировок.

Иранская и турецкая делегации обсудили текущую ситуацию в Идлибе и последние события в курдском регионе Сирии, а также мирный процесс в стране, отметив ключевую роль Конституционного комитета в решении сирийского вопроса.

Стороны также подчеркнули, что военного урегулирования сирийского кризиса не существует, при этом кризис может быть решен исключительно путем диалога.