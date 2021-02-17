Скопье, 17 февраля 2021, 23:06 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 17 февраля назвал донорство органов высшим проявлением человечности и обратился к гражданам с призывом изучить данную проблему.
Политик обратил внимание на то, что трансплантация органов является одним из высочайших достижений современной медицины и напомнил о том, что плазма крови лиц, излечившихся от COVID-19, используется для лечения больных.
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Напомним, помимо пересадки органов, Заев также является горячим поборником легализации конопли в Северной Македонии во имя оздоровления экономики.
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