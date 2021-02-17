Скопье, , 23:06 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 17 февраля назвал донорство органов высшим проявлением человечности и обратился к гражданам с призывом изучить данную проблему.

Зоран Заев «Иногда трансплантация органов и частей тела является единственным путем к излечению больных и спасению жизни некоторых наших сограждан. Огромной проблемой является нехватка органов и частей тела, пригодных для трансплантации, и доноров. Просвещаясь и распространяя призыв «Подари жизнь», мы можем каждый день делать шаг к тому, чтобы помочь в спасении и исцелении все большего числа жизней и проявить уважение и почтение к широте сердца и милосердию доноров».

Политик обратил внимание на то, что трансплантация органов является одним из высочайших достижений современной медицины и напомнил о том, что плазма крови лиц, излечившихся от COVID-19, используется для лечения больных.

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Напомним, помимо пересадки органов, Заев также является горячим поборником легализации конопли в Северной Македонии во имя оздоровления экономики.

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