Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена рассказала о новом бюджетном плане стоимостью в $650 млн, который предусматривает пакет мер, направленных на проведение тестирования COVID-19 в школах и приютах для бездомных. Этот проект должен стать своеобразным «посредником», который поможет продержаться до тех пор, пока Конгресс не одобрит план Байдена на $1,9 трлн, направленный на поддержку экономики на фоне пандемии коронавируса, пишет 17 февраля Politico.

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Белый дом сообщил 17 февраля о том, что администрация предпримет усилия для увеличения центров по тестированию COVID-19 в США. Планируется создать точки тестирования в школах и приютах для бездомных, а также увеличить выдачу необходимых на это средств.

«Мы все еще тестируем недостаточное количество человек и мы оборудовали недостаточное количество центров для этого», — сообщили в Белом доме.

Также стало известно, что $650 млн будут также потрачены на создание региональной сети центров для тестирования, которая будет взаимодействовать с американскими лабораториями.

Как ранее писало ИА REGNUM, Байден предложил дорогостоящий законопроект, направленный на борьбу с пандемией коронавируса в первые дни своего пребывания на посту президента. Большинство республиканцев, однако, выступили против и вынесли более умеренные по цене предложения.