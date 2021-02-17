Подгорица, , 22:56 — REGNUM Премьер-министр Здравко Кривокапич не поздравил 17 февраля с Днем независимости Косово, поэтому глава муниципалитета Тузи с преимущественно албанским населением Ник Джельошай отметил его в посте в аккаунте в соцсети Facebook. Джельошай поделился фотографией из муниципалитета Тузи с флагами Албании и Косово с сообщением: «Приветствие от муниципалитета Тузи правительству Черногории и премьер-министру Здравко Кривокапичу», указывая на то, что от премьера не было официальных поздравлений с Днем независимости Косово.

Из официальных лиц в правительстве только вице-премьер Черногории Дритан Абазович прислал поздравления.

Оппозиционные СМИ напоминают о заявлениях новых властей о том, что во внешнеполитическом курсе изменений не будет и признание Черногорией независимости Косово остается в силе.

Премьер-министру Кривокапичу также припомнили поздравление с Днем Республики Сербской, которое он назвал «частной инициативой».