Белград, , 23:06 — REGNUM Премьер-министр Сербии Ана Брнабич 17 февраля заявила, что она огорчена тем, что лидер победившей на выборах в Косово партии «Движение за самоопределение» Альбин Курти не отнес продолжение диалога между Косово и Сербией к числу своих приоритетов.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Брнабич назвала позицию Курти свидетельством несерьезности политических элит в Приштине и подчеркнула, что диалог — единственный путь к нормализации отношений, что подразумевает процветание, экономический прогресс и стабильность.

Читайте также: Лайчак назвал урегулирование отношений Косово и Сербии абсолютно возможным

Напомним, Курти заявил, что приоритетами его работы в качестве главы правительства Косово станет борьба с безработицей и восстановление законности. Также политик вновь повторил свой излюбленный тезис о том, что основой отношений между Косово и Сербией должна стать «взаимность» — или принцип зеркала.

Читайте ранее в этом сюжете: Заместитель премьер-министра Черногории поздравил соплеменников в Косово